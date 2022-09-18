Bahçeli yine Kılıçdaroğlu ve Soyer'i hedef aldı

18 Eylül 2022 Pazar, 17:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri'de düzenlediği 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

''Türkiye'nin geçmişinden kaçan, gelecek umudu kararmış bir ülke durumuna düşürülmek istenmektedir. Bunun adı Zillet'tir.

Tarihimizi yargılıyorlar. Milletimizi sorguluyorlar. Milli birlik ve dayanışma azmimizi zedeliyorlar. Bunu yaparken hak ve özgürlük kavramlarının içini boşaltıyorlar. Öncelikle bir irade beyan etmemiz bu aşamada şarttır.

Geliyor gelmekte olan diyenlere sesleniyorum: Nereye geliyorsunuz kiminle gelmeyi planlıyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz, geleceğiniz varsa göreceğiniz var diyoruz.

Kahramanlar gelir Ankara Dikmen sırtlarında, zalimler gelir Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanır. Bu sözlerim Zillet İttifakı'na ağır geliyorsa zararı yok.

MHP'ye kefen biçiyorlardı. Anket şirketlerini kiralık gazetecileri sözde aydınları parayla yemleyip kara kampanya düzenliyorlardı. Utanmadan yalan rüzgarı estiriyorlardı.

Bizi arayan anketlerde değil; camide, cemevinde, fabrikada, tarlada, milyonların kalbinde arasın.

Onların adayı kim olmuş artık bir önemi yoktur. Kaldı ki henüz talimat gelmedi. Henüz izin alamadılar. Bir isim üzerine uzlaşamayan bir ittifakın Türkiye üzerinde uzlaşması akıl karı mıdır?

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımızdan da kararımızdan da geri dönersek gök girsin kızıl çıksın. Ne demişsek odur?

Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi, kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır. Son günlerde tarihimizi tartışmaya açma densizlikleri vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde atasına, milli anılarını ülkemizde bir güruh kadar yıkıcı, yaralayıcı konuşan yoktur. Ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlamak isteyenlere müsaade etmeyiz.. Türk tarihi onların tarihi değildir.

Vahdetti kusurları olsa da asla hain değildir. Milli mücadele yolunu açan İzmir belediye başkanın küstahça sövdüğü Osmanlı padişahından başkası değildir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. "