Bahçeli’den Biden’a sert tepki: Utanç verici bir suç, rezalet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'a "ABD yönetimi dost mu düşman mıdır? Teröristlere silah vermek utanç verici bir suçtur, rezalettir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 14:24
Bahçeli’den Biden’a sert tepki: Utanç verici bir suç, rezalet
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Analar Bacılar Kurultayı’nda konuşan MHP lideri Bahçeli, ABD yönetimine ve Başkan Biden’a tepki gösterdi.

Bahçeli şöyle konuştu:

Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır. Terör örgütlerine silah vermek, eğitim desteği vermek, para vermek suçtur, rezalettir. 

Bir çağrıda bulunmuk istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Konuyu partiler üstü ele aldım. Annelerin meşru eylemini yakından takip ettim, yaptıklarını doğru buldum. Şu anda dağda veya bir başka yerde terörün elinde bulunanlara diyorum ki oradan bir an önce kurtulun. Annelerinize koşun. Anneleriniz sizleri bekliyor. Gelin düşmandan yakanızı kurtarın.


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