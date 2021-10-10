Bahçeli’den Biden’a sert tepki: Utanç verici bir suç, rezalet

10 Ekim 2021 Pazar, 14:24

Analar Bacılar Kurultayı’nda konuşan MHP lideri Bahçeli, ABD yönetimine ve Başkan Biden’a tepki gösterdi.

Bahçeli şöyle konuştu:

Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır. Terör örgütlerine silah vermek, eğitim desteği vermek, para vermek suçtur, rezalettir.

Bir çağrıda bulunmuk istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Konuyu partiler üstü ele aldım. Annelerin meşru eylemini yakından takip ettim, yaptıklarını doğru buldum. Şu anda dağda veya bir başka yerde terörün elinde bulunanlara diyorum ki oradan bir an önce kurtulun. Annelerinize koşun. Anneleriniz sizleri bekliyor. Gelin düşmandan yakanızı kurtarın.