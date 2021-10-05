Bahçeli'nin 'bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den ilk yanıt

05 Ekim 2021 Salı, 17:50

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Mersin’de kebapçı esnafını ziyaret eden Gökçel, şunları söyledi:

“Bahçeli bugün işsizlikle alakalı terörist kebapçılar dedi. Bu şekilde kebapçıları itham etmek bizi üzdü. Kebapçı arkadaşlarımız hem kendi geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar hem de yanında çalıştırdıkları insanlara ekmek kapısı oluyorlar. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, ülkede pahalılık almış başını gidiyor. İşsizlik cumhuriyet tarihinin en fazla olduğu dönemde. Siz kalkıyorsunuz kebapçılar terörist diyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil.”

“ASLINDA TERÖRİST, ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRENLER, İŞSİZLİĞİ ARTIRANLARDIR”

Gökçel, ülkedeki hayat pahalılığına değinerek, şöyle konuştu:

“Kebapçı geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, esnaf geçinemiyor. Siz bir de bu insanları teröristlikle suçluyorsunuz. Aslında terörist bunlar değil bu fiyatları artıranlardır. Alım gücünü düşürenlerdir, işsizliği artıranlardır. Çiftçiyi boğanlardır terörist.”

“ET PİŞİREMEYEN KUYRUK YAĞI PİŞİRİYOR”

Gökçel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kebapçının ise şunları söylediğini aktardı:

“Kebap veya et yerine kuyruk yağı pişiriyoruz. Etten ucuz olduğu için kuyruk yağı pişirmeye başladık. Ucuz diye vatandaş kuyruk yağı yemeye başladı.”