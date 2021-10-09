Bahçeli'ye gönderme mi? Erdoğan kebap başına geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’nin çok tartışılan “Bölücü kebapçılar” çıkışının ardından mangal başına geçip kebap pişirdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 17:46
Bahçeli'ye gönderme mi? Erdoğan kebap başına geçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kebap festivalinin öneminden bahsetti ve "Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız" dedi.

Öte yandan Erdoğan’ın mangal başına geçip kebap pişirdiği görüldü. Erdoğan’ın bu hamlesi akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çok tartışılan “Bölücü kebapçılar” çıkışını getirdi.

İşte o anlar:


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