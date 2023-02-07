Bahçeli'den Erdoğan'ın 'OHAL' kararına destek, AFAD'a 1 milyonluk yardım
MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerinde 3 aylık OHAL kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemekte" dedi. Bahçeli, AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremde mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyonluk yardım yaptığını söyledi. Ayrıca Bahçeli, Erdoğan'ın deprem bölgelerinde 3 aylık OHAL kararını da desteklediklerini söyledi.
"MHP OHAL KARARINI KARARLILIKLA DESTEKLEMEKTE"
Bahçeli'nin Twitter paylaşımı şu şekilde:
"Türkiyemiz büyük bir felakete maruz kalmıştır. Üzüntümüz tarifsizdir. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu şiddetli depremler vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yüreğimizi dağlamış milletimizi derinden sarsmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa’nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir. Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun."
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