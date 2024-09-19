Bahçeli'den HÜDA PAR çıkışı: '4 maddeye şaşı bakanlar yok hükmündedir'

Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 19.09.2024 - 16:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bahçeli, "Türkiye'nin önünü kesmek, devlet millet dayanışmasını yıkmak, fitne fesat korosu herkesi uyarıyorum. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

MHP yeni yüzyılda entellektüel, siyasi, kadro açısından en donanımlı kadroya sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok, yükümüz ağırdır. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya, kardeşlik ve ortaklık kader mizahında her insanımızı bir görmeye, ayrımcılığı geçmeye, sonuna kadar azimli ve inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılını başarmakla mükelleftir.

Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır. Milletin bölünmezlik bütünü, sosyal ekonomik bünye, milli değerler hazinesi saldırı altındadır. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır.

Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.''

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Bahçeli, erken seçim çağrıları yapan Özgür Özel'e şunları söyledi:

"Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır.

CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir."

"4. MADDEYE ŞAŞI BAKANLAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Anayasa ile ilgili düşüncemi sormuş Özgür Bey, önce DEM ve PKK ile iltisakını anlatmalıdır. MHP'ye Anayasa'nın 4 maddesini sormak kimsenin hakkı, haddi, harcı değildir. 4 maddeye şaşı bakanlar yok hükmündedir. Ciddiye alınacak yanları da yoktur. İlk 3 madde değil 4. madde değişsin sorusu kırılgan bir zamanda polemik konusu yapılmaktadır. Anayasa'nın 4. Maddesinin değiştirilmesini önerenler kendilerine çeki düzen vermelidir.