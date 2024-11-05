Bahçeli'den İmamoğlu'nun randevu talebine ret
MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanblu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
MHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt verdi.
Bahçeli, "Ne maksatla randevu talebinde bulundular bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla siyasi parti liderlerinden randevu talep etmişti.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Devlet Bahçeli
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