Bahçeli'den tehdit gibi sözler: 'Bize sallanan parmakları kırarız'

13 Kasım 2022 Pazar, 16:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Elazığ'da Cumhur İttifakı'na ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla düzenlediği "Aday Belli Karar Net" mitinginde konuştu

MHP liderinin hedefinde yine CHP lideri Kılıçdaroğlu ve altılı masa vardı. Konuşmasında, AKP'nin "anayasa" değişikliği için HDP'ye yaptığı ziyaretle ilgili tartışmalara bir kez daha değinen Bahçeli, "Hiç kimse HDP'yle ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi kimse de unutmamalıdır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

"ZİLLETE KARŞI AYNI TARAFTA MIYIZ?"

Bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı bir iş ortaklığı değildir. Kardeşliğimiz bin yıllıktır. El ele gönül gönüleyiz. Kol kolayız. Nihayet acımızla ve sevincimizle biriz ve beraberiz. Ayrımız gayrımız yoktur.

Türkiye'yi durdurmaya çalışan, Elazığ'ın önünü kesmeye çalışanlarla mücadele halindeyiz. Zalimlere karşı aynı safta mıyız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Gakkoşlar babacandır, dost canlısıdır. Sözünün eridir. Zalime düşman mazluma merhametlidir.

2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön yüzüdür, ön sözüdür. 13. Cumhurbaşkanı ile birlikte milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek ve cumhuriyetimize sahip çıkacak mısınız?

"ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NETTİR"

Bu atılgan irade, tavizsiz ifadeniz hesap yapanların uykularını kaçırıyor. Meydanın boş olmadığını cümle alema gösteriyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye muktedirdir. Artık seçimlere az bir süre kaldı. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Amacımız hem cumhurbaşkanlığı hem de mecliste de çoğunluğu almaktır. Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecek, Türk Milleti geri adım atmayacaktır.

"KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNDEKİ CHP UÇURUMUN KENARINDADIR"

Türkiye'nin kuyusunu kazanlara çoktan tahammülümüz bitmiştir. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklamaya çalışan O'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Londra'da temiz para bulacağım dedi. Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerimiz ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açık iftirasını vicdanı sızlamadan attı. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede olan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi.

"O PARMAKLARI KIRARIZ"

Bir AK Parti heyetinin anayasa değişikliğiyle ilgili Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu da bizim doğal karşılamamız anlaşıldığı kadarıyla münafıkları rahatsız etmiştir. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur. HDP neyse CHP aynısıdır. PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü, toplar damarıdır. Hiç kimse HDP'yle ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi kimse de unutmamalıdır.