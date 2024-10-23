Bahçeli’nin çıkışı ve PKK elebaşısı Öcalan’ın durumunu hukukçular Cumhuriyet’e anlattı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

Terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan’ın durumunu Cumhuriyet’e yorumlayan hukukçu Bülent Yücetürk, “Öcalan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. Bizim yasalarımıza göre bu ceza terör faaliyetleri için verildiyse şartlı salıverilme durumu uygulanmıyor. Öcalan’ın avukatları 2013’ten beri Öcalan’ın umut hakkından faydalanması için çalıştı. AİHM başka bir dava için 25 yıl yattıktan sonra umut hakkı olabileceğini belirtti. Şimdi Bahçeli, eğer DEM Parti grubunda örgütü dağıtılırsa AİHM kararına uygulanabileceğini belirtiyor” dedi.

“Bizim için asıl sıkıntı terörden dolayı ömür boyu müebbet cezası almış bir kişinin Meclis’te konuşturulmak istenmesi” diyen Yücetürk, “Bunlar terör elebaşısının mektubunu seçim meydanında okuyan bir gelenekten geliyorlar. Bunu yapmak için yasal zemin oluşturulmak isteniyor. DEM Parti’ye böyle bir çağrı yapıyorlar ki, Suriye’nin kuzeyinde koşullar değişecek. Bahçeli’nin ‘Önce iç çephe tanzim edilmeli’ çıkışı ile düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.

‘BİR SENARYO KOYULDU’

Hukukçu Başar Yaltı ise “Bahçeli’nin ilk çıkışından itibaren bir senaryo koyuldu. Bu da Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulanmaya konması. Bu çıkışıyla da süreç başlamış. Biz PKK diyoruz ama kalmadı artık PKK. Öbür taraftan Suriye’nin kuzeyinde bir YPG var. Senaryonun asıl amacı İsrail’i güvence altına alacak bir Kürt devletinin kurulması. Böylece YPG resmiyet kazanacak. İçeride de şovenist bir tutumla ‘PKK’ye silah bıraktırdık’ denilecek. Bunun fitili de şovenist milliyetçi Bahçeli’ye yaktırıldı” diye konuştu.

‘YASAL DEĞİŞİKLİK ŞART’

Hukukçu Turgut Kazan da Bahçeli’nin çıkışının anayasa değişimi için olduğunu vurgulayarak “Putinvari bir anayasa değişikliği istiyorlar. Bunun için oynanan bir oyundur. Bunların tek derdi Putinvari bir rejime ulaşmak. Öcalan için ‘koşullu salıverilme’ yasağı var. Bu haktan faydalanabilmek için yasal değişiklik lazım. Anayasa değişikliği için süren pazarlıklarda o partiye yasal değişikliği teklifiyle gidecekler” ifadelerini kullandı.