Bahçeli'nin danışmanından MHP'lilere 'Türkgün' isyanı: 'Biz kime ne anlatalım?'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:31

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:31

AKP'nin Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de, partinin yayın organı niteliğindeki Türkgün gazetesine ilgisizlik, gündem konusu haline geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, gazeteye yönelik ilgisizlikten yakınarak parti teşkilatı ve MHP'li milletvekillerine hitaben sitem dolu bir yazı yazdı.

Türkgün'ün parti teşkilatları, partiye yakın vakıf ve dernekler ile milletvekilleri tarafından dahi takip edilmiyor olmasına tepki gösteren Çiçek, "MHP’nin il ve ilçe başkanları, Ülkü Ocakları başkanları, Belediye başkanları, milletvekilleri, milliyetçi-ülkücü dernek, vakıf, sendika temsilcileri, temsil noktasında sıfat taşıyanlar… Her şeyi geçtik Türkgün’den bir haberi sosyal medyada beğenmeye, paylaşmaya imtina ederse, biz kime ne anlatalım?" dedi.

Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Başka gazeteden haber paylaşıp, Türkgün’den paylaşmayı düşünmüyorsan, başka gazetenin yazarını paylaşıp hem de aynı konuyu yazan Türkgün yazarını görmüyorsan…

Başka gazetelere abone olup, Türkgün’ü yok sayıyorsan… Övgünü, mesaini ve paranı başka gazeteden esirgemeyip Türkgün’den esirgiyorsan…

Başka bir gazete yöneticisini, yazarını, muhabirini başının üstünde taşıyıp, sana röportaja gelmiş Türkgün muhabirini “külfet olur” düşüncesiyle saatlerce kapında bekletip görüşmüyorsan…

Başka gazetelere maddi ve manevi destekte sınır tanımıyor ama söz konusu Türkgün olunca burun kıvırıyor, sırtını dönüyorsan…

Bu durum taşıdığınız sıfata, oturduğunuz makamlara yakışmıyor. Ya da ne bilelim, siz kendinize yakışanı yapıyorsunuz herhalde?"