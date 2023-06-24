Eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti'ye katıldı
MHP'nin eski grup başkanvekillerinden Oktay Vural, İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda partiye katılarak Genel İdare Kurulu’na girdi.
Eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi. Oktay Vural, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'in listesinden İYİ Parti'ye katılmış oldu.
Vural, Bahçeli'nin liderliğindeki MHP'de Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştı.
Akşener’in hazırladığı listede eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da yer aldı.
Öte yandan listede yer alan diğer isimler şöyle:
Uğur Poyraz
Ümit Dikbayır
Bahadır Erdem
Metin Ergün
Bilge Yılmaz
Ümit Özlale
Mehmet Tolga Akalın
Sevinç Atabay
Ayfer Yılmaz
Ünzile Yüksel
Burak Akburak
Kürşat Zorlu
Ayyüce Türkeş
Ömer Karakaş
Turhan çömez
Buğra Kavuncu
Selcen Hamşıoğlu
Dursun Çolak
Naci Cinisli
Taha Orhun Ertürkmen
Şükrü Kuleyin
Cumali Durmuş
Şükriye Sevinç Çağlayan
Mehmet Aslan
Cem Özdemir
Hayrettin Nuhoğlu
Ayşe Sucu
Hüseyin Özlük
Mustafa Veysel Güldoğan
Berna Sukas
Oktay Vural
Rıdvan Yalçın
Ali Demir
Ahmet Zeki Üçok
Alparslan Yüce
Taner Demirel
Birol Aydemir
Türker Yörüköüoğlu
Sedat Aksakallı
Ece Güner
Yetkin Öztürk
Ali Gökdemir
Erol Karapınar
İmren Tüfekçi
Orkun Kamber
Ayşen Kurt
Emin Yetim
Raşit Emir Süer
İrem Yaman
Fatih Koca
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