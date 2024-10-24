Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştirmişti: TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevden alındı

MHP TBMM Grup Danışmanı olarak görev yapan Oğuzhan Güngör, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısını eleştirdiği için görevden alındı.

Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştirmişti: TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevden alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Öcalan, DEM grubunda silah bırakma çağrısı yapsın' açıklaması gündem olmaya devam ediyor. Bahçeli'nin açıklamalarını eleştiren MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevinden alındığını duyurdu. 

Güngör paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur.

"RAHATSIZ OLMUŞLARDIR"

Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır. 

Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör’ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum.

Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi’ne ilham veren fikriyatın temeli budur. 

"MÜDAFAA ETMEYE DEVAME EDECEĞİZ"

Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ’dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz."


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Abdullah Öcalan #Oğuzhan Güngör

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