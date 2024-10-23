Bahçeli'nin Öcalan çağrısının ardından.... İbrahim Özkan'dan 'omurga' göndermesi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:50

Eski İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan partisinden önce siyaset yaptığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çağırısına göndermede bulundu.

Özkan insan omurgalarını içeren bir görüntü paylaşarak ''Omurga önemli, çünkü sizi ayakta ve dik tutar! Mecazen de önemli omurgasız insana hiç kimse saygı duymaz çünkü…Ve siyasette de bu böyledir, sözüne güvenilen bir siyasetçi olmak, saygıyla anılmak için omurgalı olmak şart..!'' ifadelerini kullandı.

Omurga önemli, çünkü sizi ayakta ve dik tutar! Mecazen de önemli omurgasız insana hiç kimse saygı duymaz çünkü…Ve siyasette de bu böyledir, sözüne güvenilen bir siyasetçi olmak, saygıyla anılmak için omurgalı olmak şart..! pic.twitter.com/nkhFplVJl6 — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) October 23, 2024

Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' gündemine ilişkin yeni bir çağrı yapan Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.