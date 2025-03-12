Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Öcalan’a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki: Şehitlere saygısızlık!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

Emekli Tuğgeneral Ali Er, “Bu, MHP’nin bütün temel kuruluş değerlerinden farklı bir döneme girdiğini gösteriyor. Bu ifadeyi milletin önüne pimi çekilmiş bir bomba atmak olarak tanımlamakta yarar var. Eski bir asker olarak ettiğimiz yemine ve o bölgede yapmış olduğumuz terörle mücadelede verdiğimiz şehitlere saygısızlık olarak değerlendiriyorum” dedi.

‘FARKLI BİR DÖNEM’

Bahçeli, İmralı süreci öncesinde Öcalan’a “İmralı canisi” diye sesleniyordu.

Cumhuriyet’e konuşan emekli Tuğgeneral Ali Er, “Kurucu önder statüsüne yükseltmek, Türkiye’de milliyetçiliği kendisine şiar edinmiş bir partinin genel başkanı için herhalde şanssız bir ifade diye değerlendirmek lazım. Bunu da bir konuşma esnasında veya ayaküstü bir soru cevabı olarak değil, partinin resmi hesabından yaptığını biliyorum. Dolayısıyla bu, MHP’nin bütün temel kuruluş değerlerinden farklı bir döneme girdiğini gösteriyor” diye konuştu.

Er, “Eğer Öcalan ‘kurucu lider’se bu takdirde sayın Bahçeli ve liderliğindeki MHP de anayasadaki belirlenmiş olan Türk tanımının dışındaki bir tanımı kabule hazır demektir. Çok şanssız bir değerlendirme, özellikle ben eski bir asker olarak ettiğimiz yemine ve o bölgede yapmış olduğumuz terörle mücadelede verdiğimiz şehitlere saygısızlık olarak değerliyorum” dedi. Er şunları söyledi: “Bırakın hani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esasları, anayasal düzeni, MHP’nin temel konseptine aykırı. Bu ifadeyi milletin önüne pimi çekilmiş bomba atmak olarak tanımlamakta yarar var.”

OFLUOĞLU: LEGALLEŞTİRME YOLU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı emekli Albay Kevser Ofluoğlu, “PKK, Türkiye ve birçok ülkede terörist olarak kabul edilen on binlerce insanımızın katili, eli kanlı bir terör örgütüdür. Daha düne kadar terörist elebaşısı olan İmralı canisi, ‘kurucu önder’ olmuş. Bu durumda terör örgütü mensupları ne oluyor” tepkisini gösterdi. Ofluoğlu, “‘Terörsüz Türkiye’ ambalajıyla atılan bu adımların, hain terör örgütü ve mensuplarını legalleştirme yolunda uluslararası zeminde Türkiye’ye nelere mal olacağını bilmemeleri mümkün mü? Bizim bildiğimiz bir tek kurucu önder vardır o da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.