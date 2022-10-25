Bakan Adil Karaismailoğlu: Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı

25 Ekim 2022 Salı, 17:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü Şantiyesi’nde brifing alıp inceleme yaptıktan sonra Bitlis-Baykan arası viyadük birleştirme segmentinin son kaynağını yaptı.

"BURADA KULLANILAN ÇELİKLE 2 EYFEL KULESİ YAPILABİLİRDİ"

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü, 'teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Köprümüz, güçlendirilmiş kutu kiriş tipteki çelik tabliyeli teknolojik köprüdür. Aynı zamanda, ilk defa, yüzde 3,82 eğimde, tutma-sürme yöntemiyle gerçekleştirilen 904 metre uzunluğunda 15 bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprüdür. Burada kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Bugün kaynak törenini gerçekleştirdiğimiz köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde yüz yerli ve millidir. Bu yanıyla da hepimiz için, Bitlis'imiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bizim ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda, Doğu Batı ayrımı yoktur. Bizim önceliklerimiz, ihtiyaç ve kalkınmadır. Biz Kömürhan, Ağın ve Nissibi köprüleriyle birlikte Bitlis Çayı Viyadüğü'nü de 'teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettik. 2020 yılında, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik (Botan) Köprüsü'nü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu'nu hizmete açmıştık. Bu şeklide Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Hizmete girdiği günden bu yana, Botan Köprüsü'nden 1 milyon 587 bin araç geçiş yaptı. Tıpkı Botan Köprüsü ve bağlantı yolları gibi, Bitlis'te yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde, sıla ve sevdiklerimize artık rahat, güvenli ve hızlı bir şekilde kavuşuyoruz. Ne mutlu ki, sizlere hak ettiğiniz hizmetleri sunmak bizlere nasip oldu. Bitlis Çayı Viyadüğü'müzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"BATI’YA NE YAPTIYSAK, DOĞU’YA DA AYNISINI YAPIYORUZ"

Bitlis'in bölünmüş yollarını yaklaşık 16 katına çıkardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"2003 yılından bugüne gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Bitlis’in bölünmüş yollarını yaklaşık 16 katına çıkardık. Bitlis’in yolları için bizden önceki ayrılan kaynağı yaklaşık 40 kat artırarak, 294 milyon liradan, 11 milyar 608 milyon liraya yükselttik. Bitlis il yolları içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 43’lere yükselterek, Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık. Bitlis’imizde yapımları devam eden 10 kara yolu projesinin toplam bedeli 5 milyar 720 milyon liradır. Bu yatırımlarımızla bölgemizdeki bereketi daha da artıracağız inşallah. 20 yılda Bitlis’in kalkınması için ulaştırma ve altyapı hizmetlerimizi seferber ettik. Şehrimizi bugünlere getirdik. Bundan sonra da 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Biz Batı’ya ne yaptıysak, Doğu’ya da aynısını yapıyoruz. Hükümetimiz devlet aklıyla yaptığı planlamalarla bu ayrımı ortadan kaldırmıştır. Ulaşım ve haberleşme yatırımlarıyla, hasret dolu türkülerdeki yol tariflerini tersine çevirdik. Bitlis için de ne yapsak yeridir, yerindedir. Artık, 'Bitlis’in yolları taştan geçilmez' türkülerini değil, 'Bitlis’in yolları bölünmüş, geçilir' deyişlerini söyleyeceğiz.”

Bakan Karaismailoğlu, viyadükteki son kaynak töreninin ardından, kent merkezine geçip restorasyon çalışmaları süren tarihi köprülerde incelemelerde bulundu.