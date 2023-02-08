Bakan Adil Karaismailoğlu: Kurtarma çalışmaları yavaş yavaş düzene girdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:53

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmalarının 'yavaş yavaş' düzene girdiğini söyledi. Karaismailoğlu, "İlk gün olayın erken saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadık ama yavaş yavaş kurtarma çalışmaları düzene girdi" dedi.

Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Adıyaman'da ve depremden etkilenen bütün bölgelerde çok yoğun çaba sarf ettiklerini dile savunarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgedeki bütün yardım ekipleriyle topyekun mücadele ettiklerini vurguladı.

"ADIYAMAN'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Can kayıpları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Can kayıplarımızın artmaması en büyük dileğimiz. Adıyaman'da 896 vatandaşımızı maalesef kaybettik, 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sayının artmasından endişe ediyoruz. Gelen bütün kurtarıcı ve ekipmanları, hemen bölgeye ve enkaza sevk ediyoruz. İlk gün olayın erken saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadık ama yavaş yavaş kurtarma çalışmaları düzene girdi" ifadesini kullandı.

"YOLLAR MEŞGUL EDİLMEMELİ"

Karaismailoğlu, yurttaşlardan deprem bölgesinde yardım ekiplerine ve iş makinelerine yardımcı olmalarını isteyerek, "O yüzden vatandaşlarımızdan yolları meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Özellikle karlanma, buzlanma çalışması yapan KGM ekiplerine mutlaka yardımcı olsunlar ve mümkün olduğunca bireysel olarak yola çıkmasınlar. Zaten hava yolunu THY ve Pegasus ve diğerleri açtılar. Hava yolunu çok kolay ve rahat şekilde koordine etmekteyiz ancak kara yolundan gelen ekiplerimize yardımcı olmalarını diliyoruz. Devlet ve millet el ele vererek, bu işin de kısa sürede üstesinden gelerek, eski günlere dönmek için yoğun çaba sarf etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.