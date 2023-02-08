Depremzedeyi arayıp dalga geçen üç şüpheliden ikisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalan depremzedeleri arayarak dalga geçtiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen depremzedeleri arayarak, "seni kurtarmaya geliyoruz" diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler tepki çekmişti.
O görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin H.T.Ö., Y.S. ve 18 yaşından küçük M.B. olduğu belirlendi.
Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilere ait 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 1 harddiske el konuldu.
İKİSİ TUTUKLANDI
Şüpheliler H.T.Ö., Y.S. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe şüphelilerden M.B. ve Y.S. tutuklandı. Diğer şüpheli H.T.Ö. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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