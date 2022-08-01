Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şûra tarihi belli oldu

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:50

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısının tarihini açıkladı.

Bakan Akar, 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağını bildirdi.

YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şûra'da ilk kez yer alacak.

Şûra toplantısı öncesinde Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şûra'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.