Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:31

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişi yapıldı.