Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma konuları ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişi yapıldı.

 


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