Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma konuları ele alındı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişi yapıldı.
1?? Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.https://t.co/uLZSbXN6cs#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/jAa4Vjp0b2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2022
Video Haberler
- 5 kilo altın takıldı, halay çekmekte güçlük çekti
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- MİT’i bu işe karıştırmayın!
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım