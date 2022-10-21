21 Ekim 2022 Cuma, 14:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP'nin seçime yönelik düzenlediği "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında, AKP Edirne İl Başkanlığı'nın programında gazetecilerle bir araya geldi.

"TSK'nin kimyasal silah kullandığı" iddiasına yanıt veren Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı fitne fesat odakları zaman zaman bazı iftiraları ortaya atıyor. Yalanlarla hem insanların kafasını karıştırmak hem de Mehmetçiğin moralini bozmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa yok. Uluslararası hukuk ötesinde, biz uygulamalar yapıyoruz. Bunlar son derece alçakça iftiralar. Ciddi, samimi, dürüstçe yapılan bir faaliyetin lekelenmesine yönelik iftiralar. Terör örgütünün çöküşünün gölgelenmesi, ona yardım, destek sağlanması için yapılmış bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıyoruz."

Akar, konuyla ilgili açıklamaları anımsatarak, "Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için hukuk dairemiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç başladı. Bunu yapanlar, hesabını yargı önünde verecekler. Bunun yakın takipçisi olacağız. Bu Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan büyük bir iftiradır, bühtandır. Böyle bir şey asla ve kat'a söz konusu değildir. Bu iftiralar teröristler biraz daha zaman, zemin kazansın diye ortaya atılmaktadır" ifadesini kullandı.

"BARIŞ ELİMİZİ UZATIYORUZ"

Yunanistan ile son dönemde yaşanan sorunlara da değinen Akar, Türkiye'nin "sabırla, şefkatle barış elini uzattığını, barışın hakim olması için gerekenleri yaptığını" belirterek "Diyaloğa gelin diyoruz. Bakanlık olarak güven artırıcı önlemler konusunda yaptığımız çalışmalar var. Heyetlerimiz iki defa Atina'ya gitti, onlar bir defa Türkiye'ye geldi. Dördüncü toplantının Türkiye'de yapılması lazım. İki yıldan beri bekliyoruz. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Yunanistan Savunma Bakanı'na beklentimizi ilettik, onlardan cevap bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

Kıbrıs konusuna ilişkin de Akar, Türkiye'nin, Kıbrıs'ta garantörlükten doğan haklarını, sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini söyleyerek, "Kıbrıslı kardeşlerimizin bir oldubitti ile hakkını, hukukunu çiğnetmeyiz, çiğnetmeyeceğiz. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" görüşünü paylaştı.