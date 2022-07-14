Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ve bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin önceki sayısında yer alan kanunun, bakanlıkla yapılan koordineli çalışmalar sonucu TBMM'de kabul edildiği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçtiğini belirtti.
Akar "Kanun ile astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış; yüksekokul mezunu astsubaylarımızın mesleğe 9'uncu derece 1'inci kademe yerine, 9'uncu derece 2'nci kademeden başlamaları, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkan sağlanmıştır" dedi.
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