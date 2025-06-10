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Bakan Ali Yerlikaya'nın 'Aybüke Yalçın' paylaşımındaki fark gündem oldu

Bakan Ali Yerlikaya'nın 'Aybüke Yalçın' paylaşımındaki fark gündem oldu

10.06.2025 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakan Ali Yerlikaya'nın 'Aybüke Yalçın' paylaşımındaki fark gündem oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017 yılında Batman’da PKK’li teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Aybüke Yalçın’ı anmak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın bu yılki paylaşımında geçen yıl kullandığı bir ifadeye yer vermemesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ı ölümünün 8. yılında andı. 

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalçın’ın fotoğrafına yer vererek, “Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

BU YIL 'TERÖRE' ATIF YAPMADI

Geçtiğimiz yılki anma mesajında "hain teröristlerce şehit edilen" ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya’nın, bu yıl teröre atıf yapmaması dikkat çekti. 


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