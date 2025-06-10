Bakan Ali Yerlikaya'nın 'Aybüke Yalçın' paylaşımındaki fark gündem oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ı ölümünün 8. yılında andı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalçın’ın fotoğrafına yer vererek, “Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
BU YIL 'TERÖRE' ATIF YAPMADI
Geçtiğimiz yılki anma mesajında "hain teröristlerce şehit edilen" ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya’nın, bu yıl teröre atıf yapmaması dikkat çekti.