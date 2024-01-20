Bakan Bayraktar'dan kalıcı yaz saatine ilginç savunma: Karanlık saatler azaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili önergeye verdiği yanıtta, uygulama ile yurttaşların “aydınlıktan daha fazla faydalandığını” savundu.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yurttaşların
tepkisini çeken kalıcı yaz saati uygulamasını Meclis gündemine
taşıdı. Bulut, konuya ilişkin Bakan Bayraktar’ın yanıtlaması
istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
Önergeye dönüş yapan Bayraktar, uygulama ile yurttaşların “aydınlıktan daha fazla faydalandığını” ileri sürdü. “Uygulama ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski uygulamaya göre 64 saat azaldığı ortaya koyulmuştur” diyen Bayraktar, “Uygulama ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski uygulamaya göre 64 saat azaldığı ortaya koyulmuştur. Akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karalık zaman diliminin azaltıldığı tespit edilmiş olmakla birlikte, kış mevsimi etkisi ile gün içi aydınlık süreleri de düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranının elde edileceği öngörülmüştür” ifadelerini kullandı.
Bulut aldığı yanıta, “Elektrik şirketlerinin hamiliğini yapan bakan, milletin aklıyla alay ediyor” sözleriyle tepki gösterdi.
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