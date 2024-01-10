Bakanın yanıtı 'itiraf' oldu: Kalıcı yaz saati uygulamasından sadece sabahçılar etkileniyormuş!
Gazetemizin de 6 Aralık’ta gündeme getirdiği kalıcı yaz saati tartışmaları sürüyor. Başta öğrenci ve işçiler olmak üzere yurttaşların sabah evden karanlıkta çıkıp, akşam karanlıkta eve dönmeleri tepkilere neden oluyor.
Meclis’e taşınan 'kalıcı yaz saati' konusuna ilişkin CHP milletvekili Aliye Timisi Ersever’in sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uygulamayı “ekonomik ve çevresel fayda” iddiasıyla savundu.
Bayraktar, “Uygulamanın başladığı 2016’dan beri 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandı. Parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8.48 milyar lira, üç zamanlı tarifede 15.48 milyar liradır” dedi.
Bayraktar’ın, öğrencilere ilişkin paylaştığı veri ise dikkat çekti.
Tekli öğretimin 09.00-15.00, ikili öğretimin ise 07.00-18.30 arasında yapıldığını belirten Bayraktar, “07.00-09.00 arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelmektedir” dedi.
Ancak yanıtta, ikili eğitimin “sabahçı” olarak nitelendirilen kısmının yanı sıra “öğlenci” kısmına yönelik veri paylaşılmadı.
Bu da uygulamadan etkilenen öğrenci oranının yalnızca bakanın paylaştığı veriye göre yüzde 40 olduğu anlamına geliyor. Bu veri, aynı zamanda, ikili eğitim gören öğrenci oranına işaret ederken, bazı eğitimciler Bayraktar’ın yanıtında “çarpıtma olduğuna” işaret etti.
EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜYOR
Eğitimciler, tekli eğitimdeki öğrencilerin okula hazırlık ve ulaşım süreleri dikkate alındığında uygulamadan etkilenen öğrenci oranının daha fazla olduğunu söylerken bu durumun eğitim kalitesi, öğrenci ve veli psikoloji olmak üzere birçok konuda olumsuzluğa neden olduğunu vurguluyor.
Ayrıca liselerde eğitimin daha erken başladığı ve daha geç bitebildiği, bu durumun yanıtta göz önüne alınmadığı kaydediliyor. İşçiler de denkleme eklendiğinde uygulamadan etkilenenlerin sayısı daha da artıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı
verilerine göre 2022
itibarıyla tekli eğitimde
ilkokul öğrencilerinin
oranı yüzde 58,04; ortaokul
öğrencilerinin oranı yüzde
65.69. İmam hatiplerde
tekli eğitim oranı yüzde
99.14.
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