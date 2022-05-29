Bakan Bekir Bozdağ: 'En büyük reformlara imza atan tek lider var, Atatürk'ten sonra Erdoğan'dır'

29 Mayıs 2022 Pazar, 07:17

AKP Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen, '81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP hükümetleri döneminde kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri ve kadına şiddetle mücadele kapsamındaki kanun değişikliklerini anlattı.

"KADINA SADECE KADIN DİYEN BİR ANLAYIŞI HAYATA GEÇİRDİK"

Bozdağ, "Türk Ceza Kanunu'nda ve diğer hukuk mevzuatımız içerisinde kadınlarımızı kendi içinde ayıran kadın, karı, kız, bakire ve benzeri incitici pek çok kavram vardı. Bir bir bunları Türk hukukundan ayıkladık. Kadına sadece kadın diyen bir anlayışı biz sadece lafta değil icraatta ve yasalarda hayata geçirdik" dedi.

Konuşmasında en büyük reformlara imza atan tek hükümetin AKP olduğunu öne süren Bozdağ, "Türkiye'de en büyük reformlara imza atan tek hükümet var, emin olun Atatürk'ten sonra AK Parti hükümetidir. Tek lider var, Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" iddiasında bulundu.

"ATATÜRK'TEN SONRA CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“'Çocuk hakları' diyenler, 'kadın hakları' diyenler, AK Parti'yi bu konuda eleştirenler dönüp de AK Parti gelene kadar 79 yıl bu ülkede uygulanan bu utanca, bu ayıba baksınlar. Biz bunu kaldırdık, şimdi böyle bir çocuğa ceza kanunu 'veledi zina' demiyor. Masum böyle birini öldüren, genç birini öldüren, yaşlı birini öldüren hiç fark etmez, öldüren eğer ailedense ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıyor. Bu büyük bir reform değil mi? Zihniyet değişimi değil mi? Büyük adım ama çoğu kimsenin bundan haberi de yok.

Onun için bu noktalarda Türkiye'de en büyük reformlara imza atan tek hükümet var, emin olun Atatürk'ten sonra AK Parti hükümetidir. Tek lider var, Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRMEK ADINA ADIMLARIMIZI ATMAKTA GERİ DURMADIK"

"Askeri liseleri kaldırdık, harp okulunu kaldırdık, Milli Savunma Üniversitesini kurduk ve bazı birlikleri Ankara dışına taşıdık. Bir daha Türkiye'de darbe teşebbüslerinin tekrar edilmemesi için atılan adımlar nelerse bu adımları da bir bir atmaktan geri durmadık, hepsini attık. Eskiler gibi, hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmedik. Olan bir şey vardı, olan şeyin gereğini de bir daha olmaması için, demokrasimizi ve hukuk devletini güçlendirmek adına ne yaptık, adımlarımızı atmakta geri durmadık."