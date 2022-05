Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi töreni için zorlama

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Adana’da AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik festivaline, öğrencilerin “ücretsiz konser” vaadiyle götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Benzer durum bu kez Atatürk Havalimanı’nı yıkarak yerine yapılmak istenen millet bahçesinin fidan dikim töreninde de yaşandı. İnşaat çalışmaları süren Atatürk Havalimanı’nda bugün gerçekleştirilecek ilk fidan dikimi ve İstanbul’un fethinin 569. yılı kutlamaları için İstanbul’daki öğrencilerin kutlamalara katılması zorunlu tutuldu.

Esenler’deki bir lisenin müdürü, öğretmenlerin olduğu iletişim grubuna “Etkinliğe idareci, öğretmen, veli ve öğrenci dahil olmak üzere katılım talep ediyorlar. Her okuldan, okulun yüzde 20’si kadar katılım bekleniyormuş. Okul bahçelerine servis araçları göndereceklermiş. Araç için bizden sayı talep ediyorlar” mesajı gönderdi.

8 binlik kontenjan

Mesajda, Esenler’deki okullar için belirlenen kontenjan listesi de yer aldı. Söz konusu listeye göre, Esenler’de bulunan toplam 52 ilkokul, ortaokul ve lise için öğrenci ve velileri kapsayan kontenjan belirlendi. Listede bulunan 20 ilkokulun her biri için 100’er kontenjandan toplam 2 bin öğrenci ve veli istenirken, 16 ortaokulun her birinden istenen öğrenci ve veli sayısı 50 ile 230 arasında değişkenlik gösterdi, toplam kişi sayısı ise 2 bin 370 olarak belirlendi. Listeye göre 16 lisenin her biri için belirlenen kontenjansa 90 ile 450 arasında değişti. Liselerden gelmesi istenen toplam öğrenci ve veli sayısı ise 3 bin 630 olarak belirlendi. Böylece, sadece Esenler ilçesindeki öğrenci ve velilerin en az 8 bininin Erdoğan’ın da katılacağı törene katılması zorunlu tutuldu.

Duruma tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “AKP’nin eğitime siyaseti bulaştırma konusunda vites attığı, peş peşe yaşanan gelişmelerle anlaşılıyor” dedi.

‘Siyaset okullarda’

“Taşımalı eğitim bitsin” denirken, öğrencileri eğitimden mitinglere taşıma aşamasına geçildiğini kaydeden Özbay, “‘Okullara siyaset sokulmasın’ derken, okullar siyasetin içine sokulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen ve İstanbul’un fethinin yıldönümünün vesile edildiği etkinlik için civar il ve ilçelerdeki tüm milli eğitim müdürleri ve okul yöneticileri teyakkuza geçirildi” dedi.

Okullara dayatma yapıldığını ve, “Mazeret kabul edilmeyecektir” notu düşüldüğünü aktaran Kadem Özbay, “Eğitim emekçilerinin ve bir kısmı yaklaşan sınavlar için okul dışında da ders başında olan öğrencilerin tatil günleri ne hakla gasp edilmekte? Bu insanları kendi iradelerini hiçe sayarak oraya taşımanın yasal dayanağı ne? Öğretmenlere kendi alanları dışındaki bu organizasyon dayatması hukuksuzdur, baskıdır, mobbingdir” ifadelerini kullandı.

‘Siyasi gösteriye figüran yapılamaz’

Ulusal gün ve bayramlar için çaba gösterilmediğini kaydeden Özbay, “Organizasyonun bir AKP şovuna dönüşeceği öngörülüyor. Bu öngörü gerçekleşirse organizasyon için yönetmeliklere aykırı biçimde çaba gösteren tüm yöneticiler Devlet Memurları Kanunu’nun tarafsızlık ilkesini de çiğnemiş olacak. Taşıma suyla değirmen, taşıma okulla miting dolmaz. Öğretmen ve öğrenciler siyasi şovlara figüran yapılamaz” dedi.