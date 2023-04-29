Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:54

Güncelleme: 29.04.2023 - 23:56

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışında Temmuz ayını işaret ederek, "Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz. Temmuz'da bunu yeniden değerlendirip, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

Emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Bakan Bilgin, "7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadelerini kullandı.