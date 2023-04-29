Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında enflasyonu da dikkate alıp yeni bir asgari ücret belirleyeceğiz" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışında Temmuz ayını işaret ederek, "Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz. Temmuz'da bunu yeniden değerlendirip, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.
Emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Bakan Bilgin, "7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadelerini kullandı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de yalancı kalabalık!
- Erdoğan ile Fulya Öztürk arasındaki diyalog gündem oldu
- Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde
- Yavaş'tan dikkat çeken 'terör' çıkışı
- Kaftancıoğlu 'Son kez uyarıyorum' diyerek paylaştı...
- HÜDA PAR'dan 'şimdiden hazırlanın' uyarısı
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- Erdoğan İzmir'de muhalefete hakaret etti