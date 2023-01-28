Bakan Bozdağ'ın hedefinde Altılı Masa var: 'Altınız bir adam etmiyorsanız ne işe yararsınız?'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:25

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 17:25

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Nevşehir İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Altılı Masa'yı da eleştiren Bozdağ, "Şimdi de YSK’yı eleştirmeye başladılar" ifadesini kullandı.

HUKUKÇULARIN AKSİNE "İKİNCİ SEÇİMDİR" DEDİ

Hukukçuların ortak görüşünün aksine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olabileceğini belirten Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Anayasa'da bizim 2017’de yaptığımız değişiklik çok net. Buradan açıkça okumak istiyorum. Değişiklik yapılan kanununun yedinci maddesi şu şekilde. Okuyorum; madde 7, 2709 sayılı Kanun'un 101. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişmiştir. Şimdi dikkat buyurun. Bunu hukukçu olanlar iyi bilir diğerleri de hukukçulardan eminim daha iyi anlayacaktır. Madde diyor ki, başlığıyla birlikte bütün maddeleri aşağıdaki şekilde değişmiştir. Bu ne demek? 101. madde; noktası, virgülü, kelimesi, paragrafı, fıkrası her şeyiyle, başlığıyla beraber tümden değiştirildi diyor. Bu yeni bir maddedir, 101. madde.

Şimdi içindeki bazı ibarelerin daha önceki maddede yer almış olması, bu maddeyi yeni bir madde olmaktan çıkarmaz. Çünkü her şeyi yeniden yazmışız. Biz şimdi her şeyi yeniden yazarken önceki ifadelerden bazılarını oraya koyduğumuzda o eski ifade yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Onu kaldırmışız. Yeni bir madde koymuşuz. Ve bunun yürürlüğüyle ilgili de bu kanun 18. maddesi aynen şöyle söylüyor. Diyor ki; bu kanun ile Anayasa'nın 75, 77, 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girer.

Peki; ilk cumhurbaşkanı ve meclis seçimi ne zaman birlikte yapıldı? 2018’de 30 Nisan'da yürürlüğe girdi ve Cumhurbaşkanımız da 101. maddeye göre ilk seçiminde o zaman aday oldu ve 24 Haziran 2018’de Türkiye'nin ilk başkanı seçildi. Adı Cumhurbaşkanı olsa da işin özü başkandır. İlk başkanı seçildi. 14 Mayıs 2013’de, yapılacak seçim ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimdir."

YSK ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "YSK’ya güvenmiyoruz" sözlerini de eleştiren Bakan Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçim yaklaşırken her sene, her seçim döneminde yaptıklarını yapıyorlar. Şimdi diyorlar ki seçim olacak. E ne yapacak? YSK'ya biz güveniyoruz. Niye güvenmiyorsun sen YSK'ya? YSK'nın diyor üyelerini hep Cumhurbaşkanı atıyor. Ya Allah'tan kork. YSK'ya Cumhurbaşkanı'nın atadığı tek bir üye dahi yoktur. YSK'nın 11 üyesi var. 6'sı Yargıtay üyeleri, 5'i de Danıştay üyeleri arasından salt çoğunlukla doğrudan seçildi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu haberdar değil. YSK'yı üyelerini kim atıyor? Ben güvenmiyorum diyor. Sebep? Cumhurbaşkanı atıyor. Yahu atamıyor. Hem milleti aldatıyorlar, yanlış bilgi veriyorlar hem de orayı karalıyorlar.