Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na YSK yanıtı: 'En güvenilir kurumdur'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:54

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:54

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AYM’nin HDP'nin kapatma davasıyla ilgili 'seçim sonrası görüşülsün' talebini reddetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, "Mahkeme isabetli bir karar vermiştir. Mahkeme’nin kararı kendi gündemiyle alakalı bir karardır. Doğru bir karardır" dedi

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun 'YSK’ye güvenmiyorum' sözlerin ilişkin şunları söyledi:

Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa, şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Seçimleri siyasi partiler yapar, YSK organize eder. Kılıçdaroğlu YSK’nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.

Başörtüsü ile ilgili İYİ Parti ve CHP’nin önerisine de değinen Bozdağ, "Onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet ‘ret’ bahanesi için önerge getirdi. Samimilerse, TBMM Genel Kurul'da desteklesinler" diye konuştu.