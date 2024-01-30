Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'le görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.
Bakan Fidan, ayrıca Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile "Kadı Seyfullah Efendi Camii"ni ziyaret etti.
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