Bakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 20:38
Bakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı" denildi.


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