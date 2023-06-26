Bakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

Yayınlanma: 26.06.2023 - 20:38

Güncelleme: 26.06.2023 - 20:38

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı" denildi.