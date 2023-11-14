Bakan Fidan, Wennesland ile görüştü

Yayınlanma: 14.11.2023 - 18:35

Güncelleme: 14.11.2023 - 18:52

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze’deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, "Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli” dedi.

Yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan’ın, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Bakan Fidan, Özel Koordinatör Wennesland ile yaptığı görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da vurguladı.