Bakan Fidan’dan sır gibi oturum

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

TBMM Dışişleri Komisyonu, dün AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla dış politikadaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Fuat Oktay’ın konuşmasının ardından AKP’li milletvekilleri kapalı oturuma geçilmesini teklif etti. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine Oktay, milletvekillerinin ve gazetecilerin dışarı çıkmasını istedi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Gergerlioğlu, “Bizim olmadığımız yerde bakan sizinle hangi devlet sırrını paylaşacak?” dedi. Ekmen ise yaptığı açıklamada, “Acaba bir sınır ötesi harekâtla ilgili bir bilgilendirme mi vardı? Türkiye’nin bir savaşa müdahil olmasıyla ilgili bir karar mı alınacak? Geleneksel bir bilgilendirme kararı var burada” ifadesini kullandı. Milletvekilleri yaklaşık 20 dakika boyunca içeride kalmaya devam ederek karara tepki gösterdi.