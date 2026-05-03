Bakan Göktaş'tan o eleştirilere yanıt: ‘Son derece doğal’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, ailesinin Belçika Brüksel'de yaşadığı döneme ait bir fotoğrafı paylaşarak, Brüksel'de esnaf ziyareti yapmasına yönelik eleştirenlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllar önce Brüksel’de, Türk mahallesinde başlayan bir hikaye… Fotoğrafta annem, kardeşim, teyzem, dayım ve rahmetli anneannem var. Dedem o bölgede ilk Türk esnaftan biriydi. Bu hatıra, bugün kurduğumuz bağların, yaptığımız ziyaretlerin ve sahip çıktığımız değerlerin temeli. Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir. Bu yüzden Brüksel’de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal. Dört kuşaktır orada yaşayan, Anadolu’nun bağrından kopup giden vatandaşlarımız bugün bulundukları ülkelerde hem değer üreten hem de güçlü bir temsil ortaya koyan birer köprüdür. Türkiye artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Köklerimizle bağımızı koruyarak, yarınlara daha güçlü bir Türkiye inancıyla yürüyoruz."