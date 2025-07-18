Bakan Güler'e 'PKK' sorusu: 'Metina'da Pençe Kilit bölgesinde askeri birliğimize saldırı gerçekleştirildiği doğru mu?'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

BAKAN G Ü LER'E ZOR SORULAR

Çömez, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, "Alçak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde, Metina'da Pençe Kilit Harekâtı 7. Komando Tugayı Bölgesi'nde askeri birliğimize bir saldırı gerçekleştirdiği bilgisi doğru mudur? Bu saldırının dronelarla ve keskin nişancılarla gerçekleştirildiği bilgisi doğru mudur? Bahse konu saldırıda 2 askerimizin yaralandığı bilgisi doğru mudur" diye sordu.

Çömez, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Irak’ın kuzeyinde, Metina’da Pençe Kilit Harekatı 7. Komando Tugayı Bölgesi’nde alçak terör örgütü PKK, doranlar ve keskin nişancılarla askeri birliğimize saldırmış. 2 yaralımızın olduğu söyleniyor. Bir çanağın içinde birkaç Keleş’in yakıldığı tiyatroya koparttığınız alkış tufanı bittiyse sorularıma cevap verin.”

Çömez, Bakan Güler’e şu soruları yöneltti:

“Alçak terör örgütü PKK'nın Irak'ın genişlemiş, Metina'da Pençe Kilit Harekâtı 7. Komando Tugayı Bölgesi'nde askeri birliğimize bir saldırının yapıldığı bilgisi doğru mudur? Bu saldırının dronelarla ve keskin nişancılarla gerçekleştirildiği bilgisi doğru mudur? Bahse konu saldırıda 2 askerimizin yaralandığı bilgisi doğru mudur?"