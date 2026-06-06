Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin Bahçeli'ye ziyaretinde dikkat çeken iddia: 'Kod yasa taslağı' mı sunuldu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2 Haziran'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Bahçeli'nin CHP hakkındaki mutlak butlan kararı ardından tartışılan yeni kurultay talebini işaret ederek "Yargıtay bir an önce kararını vermeli" sözleri ardından Bakanların ziyareti dikkat çekerken kulislere gündemdeki konulardan biri yansıdı.

Nefes'in haberine göre; iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte, çözüme yönelik süreçle ilgili kod yasanın çıkarılması için 7 maddelik taslak üzerinde mutabakata varıldığı öğrenildi.

TASLAK BAHÇELİ'YE Mİ SUNULDU?

İddiaya göre çerçeve yasa, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile TBMM’de gerçekleştirdiği görüşmede de ele alındı. Hazırlanan taslak bu toplantıda Bahçeli’ye sunuldu.

TASLAKTA NELER VAR?

DEM Partili yetkililer, maddelerden birinin, terör örgütü PKK’nin fesih ve silah bırakma kararının ardından örgüt üyelerinin soruşturma ve kovuşturma gibi yasal süreçlerinin sona erdirilmesini içerdiğini belirtti.

Taslakta ayrıca PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki statüsüne ilişkin yasal düzenlemelerin de yer aldığı belirtiliyor. Kayyım uygulamalarına yönelik değişikliklerin de maddeler arasında bulunduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda, Meclis tatile girmeden yasal çalışmalar için adım atılması bekleniliyor. AKP’li kaynaklar, yol haritası ve takvime göre ilerleyeceğini belirtiyor.

UMUT HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEME YOK

Öcalan’ın “kök yasa” olarak tanımladığı, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları döneminde kamuoyuna “kod yasa”, “çerçeve yasa”, “barış yasası” ve “geçici yasa” gibi isimlendirmelerle yansıyan yasanın, “geçişi sağlayacak, köprü görevi görecek” nitelikte hazırlanması hedefleniyor.

Burada PKK’ye özgü olarak “kendini fesheden, silah bırakan örgüt” tanımının yapılması, kendini feshetmiş örgüt üyelerinin, örgütle iltisaklı ve irtibatlı olanların hukuki durumunun tanımlanması, ayrıca Abdullah Öcalan’ın bu süreçte müzakereler yürütebilmesini sağlayacak statü ve koşullarının yasal zemininin oluşturulması” ile Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler ve infazla ilgili düzenlemelere esas olacak hükümler yer alması öngörülüyor.

Bu aşamada umut hakkına ilişkin bir düzenleme olmayacağı değerlendiriliyor.