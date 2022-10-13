Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

13 Ekim 2022 Perşembe, 18:47

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.