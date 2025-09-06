Bakan Işıkhan'dan 'işsizlik' ve 'istihdam' yorumu: Ecdadımızın mücadelelerini veriyoruz

Bir dizi programa katılmak üzere Sakarya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Hep Birlikte Güçlü Türkiye’ Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde AKP Sakarya İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdüğünü söyleyen Bakan Vedat Işıkhan, "Biliyorsunuz bu hafta başında açıklanan büyüme rakamlarına göre; Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Böylelikle ekonomimiz, 20 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ülke geneli için açıklanan istatistiklerle; istihdam ve işgücü verilerinde de her geçen gün, daha iyiye gitmeye devam ediyoruz. 2025 yılı Temmuz ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre; 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde; 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 olarak kaldı. İşgücü, 1 ayda 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15 oldu. İnanıyorum ki; ortaya koyduğumuz projeler, hayata geçirdiğimiz programlar ve yaptığımız icraatlar ile bu veriler nasıl artış gösteriyorsa; önümüzdeki dönemlerde de bu sayılar daha da artacak. Sakarya, bu anlamda, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle çalışma ve üretme kapasitesi yüksek bir şehrimiz" dedi.

Işıkhan konuşması sırasında "Bizler, mazimizdeki başarılarla iftihar ederken, bunu bir hamaset malzemesi olarak değil, geleceğe yürürken bizlere rehberlik edecek bir yol haritası olarak görüyoruz. Geçmişte ecdadımız hangi mücadeleleri vermişse, bugün biz de aynı mücadeleyi veriyoruz" ifadelerini kullandı.