Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, "İmamoğlu'nun 10 Nisan'da katıldığı televizyon programında Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu" öne sürüldü.

İmamoğlu'nun programda sarf ettiği sözlere yer verilen dilekçede, "davalı İmamoğlu'nun söz konusu beyanlarıyla Karaismailoğlu'na yönelik asılsız iddialarla masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunduğu" savunuldu.

'KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL' İDDİASI

İmamoğlu'nun sadece iftira kastıyla hareket ederek Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği iddia edilen dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum 'Bakan' olduğu süre boyunca olduğu gibi geçmişte yer aldığı görevlerde de benzer şekilde gerçekleşmiştir. Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. 'Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin', 'atanmış' şeklindeki küçük düşürücü, alaycı, dalga geçen ifade ve hakaretlerin maksadı, müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkilimi kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır."

Dilekçede, tüm bu nedenlerden dolayı davalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na 250 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.