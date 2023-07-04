Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı' iddiasına yanıt: Üzüntü verici
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada yayılan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam ediliyor" iddialarına yanıt verdi. İddialara konu ifadelerinin çarpıtıldığını savunan Koca, "Yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada gündem olan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam ediliyor" iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Koca şunları söyledi:
"Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."
Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2023
İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli…
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