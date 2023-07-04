Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı' iddiasına yanıt: Üzüntü verici

Yayınlanma: 04.07.2023 - 23:50

Güncelleme: 04.07.2023 - 23:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada gündem olan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam ediliyor" iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Koca şunları söyledi:

"Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."