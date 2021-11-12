Bakan Kurum: Kanal İstanbul, milletin onay verdiği büyük bir projedir

12 Kasım 2021 Cuma, 09:13

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Belediyeler konusunda ayrımcılık, partizanlık yapıldığı, belediyelerin eşit şekilde desteklenmediği iddialarına ilişkin Kurum, görevi devraldığı günden bugüne, tüm ekiple beraber 81 ilin tamamını ziyaret ettiklerini, bazı illere birden fazla gittiklerini öne süren Kurum "Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin, o belediye hangisi, bu belediye hangisi diye bakmadan belediyelerimizin, şehirlerimizin geleceğini ilgilendiren sayısı on binleri bulan projelerimizi başlattık. Hamdolsun önemli bir kısmını da tamamladık. Bir kısım projelerimizin çalışması da devam ediyor" diye konuştu.



İktidarın tepkilere rağmen vazgeçmediği "Kanal İstanbul" projesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'u kime sordunuz diyenlere cevabımız şu; milletimize sorduk. Yüzyılın en büyük, Cumhuriyet tarihinin en muazzam projesi Kanal İstanbul'u defalarca anlattım. Burada da anlattım. Yine anlatayım. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletinin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir. Yüzde 52'si yeşil alanlardan oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul'u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir" yanıtını verdi.











