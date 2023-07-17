Bakan Mehmet Şimşek'ten Vatan Partisi'ne 'engelleme'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in lideri Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi. Vatan Partisi, engellemeyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:33
Bakan Mehmet Şimşek'ten Vatan Partisi'ne 'engelleme'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi'nin Twitter'daki resmi hesabını engelledi.

Vatan Partisi'nin hesabından Bakan Şimşek'in partiyi engellediğine dair fotoğrafı paylaşıldı ve "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" notu düşüldü.

İşte partinin hesbından yapılan o paylaşım: 

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, partisini "engelleyen" Bakan Şimşek'e "Siyasi parti engellemek çok rasyonel bir buluş sayın Bakan Mehmet Şimşek" ifadelerini kullanarak seslendi. 

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. 

 


Mehmet Şimşek Doğu Perinçek Vatan Partisi

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