Bakan Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede "NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 18:41
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi.


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