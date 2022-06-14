Bakan Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

14 Haziran 2022 Salı, 18:41

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi.