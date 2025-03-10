Bakan Murat Kurum'dan beton firmalarına fırça: '5 bin liraya beton mu olur, ben çeliğe dönerim'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:59

Güncelleme: 10.03.2025 - 14:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyaretinde deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünü 5 bin liradan satan firmalara tepki gösterdi.

Bakan Kurum, "5 bin liraya beton mu olur? Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün. Normal bin 800 liraya beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 lira uzak yere gitsin. Ama 5 bin lira olamaz. 5 bin lira olursa biz de çeliğe döneriz 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin liranın üzerine beton parası ödemem orada. 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim" dedi.

"Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok" diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a dönerek "Eğer öyle 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin. Bu işi 1 hafta içinde halledelim" ifadelerini kullandı.