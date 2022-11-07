Bakan Muş: 13.4 ton uyuşturucu, 31.9 ton uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirdik

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:10

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun bütçeleri görüşülüyor.

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’daki seralarda yetiştirilen domatesleri kasalarla komisyona getirdi. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Çelebi’ye, “Millet alamıyor, siz alıyorsunuz. Göstermeye mi getirdiniz” diye sordu. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise “Muhalefete hazırlanıyorlar” dedi. AKP’li Çelebi de “Rüyanızda görürsünüz” diye yanıt verdi ve vekiller arasında gülüşme yaşandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Tören Salonu’nda geldiğinde milletvekillerini selamladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Sayıştay raporlarındaki hususların tam anlamıyla tartışılması gerektiğini vurguladı ve “Sayıştay raporları önemli, bunları yazıldıktan sonra tartışmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bunların akıbetini bilmiyorsak millet iradesine ve Meclis iradesine de vurulmuş darbedir” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da bakanlara ve milletvekillerine verilen sürelerin eşit olmadığını ve bakanların uzun süre kendilerini anlattığını kaydederek, “Milletin vekilinin sözünün havada kalması doğru değil. Soruların havada kalması doğru değil” diyerek bakanların milletvekillerinin sorularına yanıt vermediğini söyledi. Paylan, milletvekillerinin konuşmaları sırasında sorularını tarayacak bir ekip kurulmasını isteyerek, “Sayın Bakan, milletin vekilinin sorularına cevap verme imkanı sunuyorum size” diye konuştu.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMALARI"

Daha sonra Mehmet Muş, bakanlık bütçesinin sunumunu yaptı. Muş, sunumunda, son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarıyla Türkiye'nin gündemi haline gelen uyuşturucu gerçeğiyle ilgili rakamsal verilere yer verdi. Bu yıl uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele alanında rekor düzeyde yakalamalara imza attıklarını söyleyen Bakan Muş, "Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, biri 1 ton 18 kilo, diğeri 622 kilo olmak üzere ile tüm zamanların en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin yakalamalarını gerçekleştirdik. İstanbul Ambarlı Limanı’nda rekor yakalama olarak tarihe geçen 2 ton 91 kilo captagon yakalamasının yanı sıra yine İstanbul’da 338 kilo, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda 404 kilo captagon ele geçirdik. Ayrıca, Esendere Gümrük Kapısı’nda 513 kilo eroin yakalayarak son zamanların en yüksek miktarlı eroin yakalamasını yaptık. Yakın zamanda Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 285 kilosu eroin olmak üzere toplam 305 kilo uyuşturucu yakalaması gerçekleştirdik. Ticari eşya yakalamalarımız kapsamında, 242,4 milyon lira değerinde kaçak elektronik cihaz ele geçirilmiştir. Benzer şekilde, son yılların tek seferde yapılan en yüksek miktarlı alkollü içki yakalamasına imza atarak Mersin’de toplam 86 bin 245 şişe alkollü içkiye el koyduk" dedi.

Muş, devamında şu verileri paylaştı:

"Diğer taraftan uyuşturucu, akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar neticesinde, 13,4 ton uyuşturucu, 31,9 ton uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 9 bin 410 ton akaryakıt, 2,4 milyon paket sigara, 21 milyon adet sigara kağıdı ve filtresi, 3,1 milyon adet elektronik sigara, 8 bin 237 ton gıda ve yaklaşık 26 bin adet tarihi eser ele geçirdik. Bakanlık olarak, kaçakçılığa karşı ortaya koyduğumuz tavizsiz mücadeleye önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğiz."

