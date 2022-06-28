Bakan Nebati'den 'kabine revizyonu' iddialarına açıklama: 'Boş dedikodu'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine revizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Boş dedikodu" diyerek iddiaları yalanlayan Nebati, ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati, kendisinin de içinde olduğu kabine revizyonu iddialarına yanıt verdi.
"BOŞ DEDİKODU"
Nebati, iddiaları yalanlarken “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu” dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.
"DÖVİZLE İŞİNİZ YOK"
Öte yandan Nebati, döviz kuruyla ilgili dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici" diyen Nebati, "Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" dedi.
KONUŞMA YASAĞI GELMİŞTİ
Nebati’nin, “dar gelirlilerin ezildiğinin itirafı” olarak yorumlanan sözleri Erdoğan'ı kırdırmış ve “konuşma” uyarısı gelmişti.
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'