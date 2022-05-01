Bakan Nebati'den 'şiirli' Erdoğan paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir paylaşım yaptı. Nebati, 'şiirli' paylaşımına, "Güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 12:41
Bakan Nebati'den 'şiirli' Erdoğan paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir video paylaştı. 

Erdoğan'dan övgülerle bahsedilen videoyu paylaşan Bakan Nebati, paylaşımına "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü. 

Nebati'nin paylaşımı şu şekilde:


Nureddin Nebati AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan

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