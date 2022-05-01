Bakan Nebati'den 'şiirli' Erdoğan paylaşımı
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir paylaşım yaptı. Nebati, 'şiirli' paylaşımına, "Güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz" notunu düştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir video paylaştı.
Erdoğan'dan övgülerle bahsedilen videoyu paylaşan Bakan Nebati, paylaşımına "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü.
Nebati'nin paylaşımı şu şekilde:
Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) May 1, 2022
Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek.
pic.twitter.com/3fk7NEPi0S
Video Haberler
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
- Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
- TESK Genel Başkanı Palandöken'den tepki
- Ataşehir'de belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı
- Yıldız Tilbe kaza yaptı
- Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- AKP'nin yeni düşmanını açıkladı!
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Ronaldo'dan yürekleri eriten paylaşım!