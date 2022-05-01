Bakan Nebati'den 'şiirli' Erdoğan paylaşımı

01 Mayıs 2022 Pazar, 12:41

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir video paylaştı.

Erdoğan'dan övgülerle bahsedilen videoyu paylaşan Bakan Nebati, paylaşımına "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü.

Nebati'nin paylaşımı şu şekilde: