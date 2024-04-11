Bakan siyasete soyundu: Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir etkinlikte 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin “İsrail memnun” yorumunda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin, önceki
gün “AKP Erzurum İl
Başkanlığı bayramlaşma
Programına katıldı.
Burada yaptığı
konuşmada partililerine
seslenen Tekin, İsrail’in
Türkiye’deki yerel seçim
sonuçlarından memnun
olduğunu savunarak “Biz
İsrail’i memnun etmek
istiyor muyuz arkadaşlar?
İsrail’i memnun etmek
istemiyorsak eğer
şapkamızı önümüze
koyup, elimizi vicdanımıza
koyup yeniden
düşünmenin vaktidir”
dedi. Tekin’in seçim
yorumunları eğitimcilerin
tepkisini çekti. Gazetemize
konuşan eğitimci-yazar
Maksut Balmuk, “Yusuf
Tekin, bakanlığa geldiği
günden itibaren tamamen
siyasi bir çizgi izliyor.
Geçmişteki milli eğitim
bakanları bu kadar
siyasileşmemişti. Tekin,
bu siyasi hareketleriyle
beraber en bağımsız
olması gereken bakanlığı
yönetilebilir çizgiden
uzaklaştırıyor” diye
konuştu.
"ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİ"
Balmuk sözlerine şöyle
devam etti: “Milli eğitim
sistemimizin en büyük
sorunu milli olmaktan
uzaklaşmasıdır. Milli eğitim
için siyasetten arındırılmış
bir sistem gerekmektedir.
Bu nedenle eğitimde
ilerleme sağlanabilmesi için
anlayış değişikliği şarttır.
Bu anlayış değişikliğinin
liyakat ve adalet ile
taçlandırılması gerekir
ki mevcut iktidar ya da
bakanlık yapılanması ile bu
mümkün değildir.”
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