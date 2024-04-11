Bakan siyasete soyundu: Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir etkinlikte 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin “İsrail memnun” yorumunda bulundu.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 11.04.2024 - 04:00
Bakan siyasete soyundu: Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün “AKP Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma Programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada partililerine seslenen Tekin, İsrail’in Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarından memnun olduğunu savunarak “Biz İsrail’i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail’i memnun etmek istemiyorsak eğer şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir” dedi. Tekin’in seçim yorumunları eğitimcilerin tepkisini çekti. Gazetemize konuşan eğitimci-yazar Maksut Balmuk, “Yusuf Tekin, bakanlığa geldiği günden itibaren tamamen siyasi bir çizgi izliyor. Geçmişteki milli eğitim bakanları bu kadar siyasileşmemişti. Tekin, bu siyasi hareketleriyle beraber en bağımsız olması gereken bakanlığı yönetilebilir çizgiden uzaklaştırıyor” diye konuştu.

"ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİ"

Balmuk sözlerine şöyle devam etti: “Milli eğitim sistemimizin en büyük sorunu milli olmaktan uzaklaşmasıdır. Milli eğitim için siyasetten arındırılmış bir sistem gerekmektedir. Bu nedenle eğitimde ilerleme sağlanabilmesi için anlayış değişikliği şarttır. Bu anlayış değişikliğinin liyakat ve adalet ile taçlandırılması gerekir ki mevcut iktidar ya da bakanlık yapılanması ile bu mümkün değildir.” 


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