Bakan Soylu: 'Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu'

18 Kasım 2022 Cuma, 10:37

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yaptı.

Konuşmasında 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı terör eylemine ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Soylu, "Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu" dedi.

Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendiğini söyleyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır. Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor. Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir."

DAHA ÖNCE 'KOBANİ' DEMİŞTİ

İstiklal Caddesi’nde geçen pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur” demişti.

Soylu ayrıca, “Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var” diye konuşmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan Ahlam Albashır’in yakalanması ardından yaptığı açıklamada, “Şahıs yapılan sorgusunda, PKK terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin–İdlib üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşılık PKK ve PYD’den yapılan açıklamalarda saldırı üstlenilmemişti. Gelinen aşamada İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının arkasındaki faillerin net biçimde ortaya çıkarıldığına dair geniş bir kabul bulunmuyor. Olay üzerindeki sis perdesi hala aralanmış değil.

Komisyonda sunum yapan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

TARİH VERDİ: 29 EKİM 2023 İTİBARIYLA...

"Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır."

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

"Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK’nın en büyük finans kaynağıdır."

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