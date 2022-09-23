Bakan Soylu'ya 'süren doldu' demişti; Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

23 Eylül 2022 Cuma, 22:18

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini hedef alarak “Operasyon çocuğu” ifadelerini kullandığı açıklamalarına sert yanıt vererek, “Bu konuda elinde ne bilgi ve belge varsa bunlar hemen savcılığa ilet. Sana bir hafta süre veriyorum” diye seslenmişti.

Özdağ, “Sana bir hafta süre vermiştim, süre doldu Süleyman!” diye Bakan Soylu'ya seslenerek bu akşam yeni bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saatler 21.00'ı gösterdiğinde Ümit Özdağ, yeni açıklamasını videolu olarak sosyal medya hesabından yayınladı. Özdağ, “Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın Süleyman? Trol ordunu ve kontrolündeki siteleri tetikçilik ve eski/yeni iftiralar için kullandın! Zafer Partisi iftiraları, hakaretleri, fiili engellemeleri aşarak yoluna devam edecek” notuyla paylaşım yaptı.

“Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın Süleyman?” diye soran Özdağ, “Trol ordunu ve kontrolündeki siteleri tetikçilik ve eski/yeni iftiralar için kullandın! Zafer Partisi iftiraları, hakaretleri, fiili engellemeleri aşarak yoluna devam edecek” notu düştü.

“Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne küfürler, hakaretler etmesine, Anayasayı çiğneyerek Hatay'a, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na sokmama girişimlerinde bulunmasının, istihbaratı kullanarak takip ettirmesinin, troller ordusu aracılığıyla iftira attırmasının nedeni Zafer Partisi'nin sığınmacılar politikasıdır” diyen Özdağ bunun çok net olduğunu söyledi.

Özdağ, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne küfürler, hakaretler etmesine, anayasayı çiğneyerek Hatay'a sokmama girişimlerinde bulunmasının, istihbaratı kullanarak takip ettirmesinin, troller ordusu aracılığıyla iftira attırmasının nedeni Zafer Partisi'nin sığınmacılar politikalarıdır.





Bu kavga benimle Soylu arasında kişisel bir kavga değil. Bu, devlet araçları kullanılarak Zafer Partisi'ne ve Zafer Partisi'nin politikalarına karşı gerçekleştirilen bir saldırı. Türkiye'nin göçmenistan olmasına ve iç savaşa sürüklenmesine karşı çıkan Zafer Partisi'ni terörize ederek susturma çabası içindeler. Susmayacağız, korkmayacağız, geri adım atmayacağız.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN BANA VERDİĞİ BİLGİLERE GÖRE…”

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bana verdiği bilgilere göre HTS kayıtları, Whatsapp dahil bütün konuşmaların izlenmesi, Mobese kayıtlarının izlenmesi, banka kayıtlarının izlenmesi, hotel kayıtlarının izlenmesi ve gerekirse fiziki takip yöntemleri gerçekleştiriliyor. Bütün bunlar bana uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor.

“BAKANLIKTA TROL ORDUSU KURDUĞUNU BİLİYORUZ”

Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda bir trol ordusu kurduğunu biliyoruz. Bu troller sadece Soylu için çalışıyorlar. Ne devlet için ne de AKP için çalışıyorlar. Soylu iyi bir örgütçü.





Valililerin büyük bir bölümünü DYP'li ailelerin çocuklarından seçiyor. AKP dışında bir partileşme çalışması, kendisi ne kadar siyaseti bırakacağım dese de doğru değil. Hala devam ediyor. Soylu, dünyada en fazla suçlu ile fotoğrafı olan İçişleri Bakanı.

“SOYLU İLE İLGİLİ İSTİHBARATA RESMİ YAZI PAYLAŞTIM”

Bu ülkemizin güvenliğiyle tehdit içeren Soylu'nun bazı çalışmalarını Türk İstihbarat birimleriyle resmi yazıyla paylaştım. Artık devlet arşivine girdi. Süleyman, ne paylaştığımı tahmin ediyorsundur.





Senin kurduğun trol ordusu ve göç idaresi üzerinden fonladığın sahte siteler aracılığıyla ahlaksızca iftiralar atmaya devam ettin. Seviyeyi bu kadar düşüreceğini ben de tahmin etmemiştim. 10 yaşındaki oğlumun, Amerika büyükelçiliğinin anaokuluna gittiği iftirasını attın.





Sadece trollerin değil bakan yardımcın İsmail Çataklı da bu iftirayı tekrarladı. Süleyman, velev ki gitti, 3 yaşındaki çocuk siyasete taşınır mı be adam! Üstelik oğlum hiçbir Amerikan büyükelçiliğinin anaokuluna gitmedi. Ankara Koleji'nin anaokulunda okudu.

"BÖYLE UTANMAZLIK OLMAZ"

Baldızımı Amerikan büyükelçiliğine yerleştirdiğim iftirasını attınız. Karımdan da bu yüzden ayrılmışım. Böyle utanmazlık olmaz, siz istihbaratı böyle mi yapıyorsunuz? Benim hiç baldızım olmadı ki…





Başka alçaklar da iftira attı hepsini mahkemeye verdik. Sen trollerin arkasına sığındın. Geçen sefer seni bu iftiraları attırma diye uyarmıştım. Bu kadınlar, çocukların anneleri, annelerin kızları, babaların kızları…

“KADINLAR ÜSTÜNDEN PİS İFTİRA SİYASETİNİ BIRAK”

Bu ahlaksızca saldırıya uğrayan kadınlardan birisi, iftira atan bir hesaba Seni Süleyman Soylu'ya şikayet ederim' diye mesaj atınca korkuyla iftirayı sildiler. Çünkü senin hesapların bunlar. Kadınlar üstünden pis iftira siyasetini bırak.





Kimlere ne siyaseti yaptığını biliyoruz, AKP içinde yaptığını biliyoruz. Süleyman, sakın korkma. Ben senin temsil ettiğin ahlaki seviyeyi asla temsil etmeyeceğim…Dedikoduları tekrarlamayacağım.





Siyaset böyle yapılmaz oğlum, yapacaksan siyaseti adam gibi yap. Özel hayat üzerinden siyaseti, FETÖ benzeri ahlaksız casusluk örgütleri yaptı Süleyman. Unutmadan şunu da söyleyeyim; parti kurmak için yaptığın çalımalar sırasında ABD büyükelçiliğinde temas kurmuştun ya, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bana ilettiğine göre sana verilen cevap ‘Önce uyuşturucu ile bağlantısını kessin sonra…' şeklinde olmuş. Ben İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların yalancısıyım.

SOYLU'NUN YENİ PARTİ KURDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Özdağ, geçen hafta yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni parti kurduğu iddiasında da bulunmuştu.

Soylu’ya seslenen Özdağ, “Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun bunu biliyoruz. ABD ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek ve senin promosyonunu yapması için bir emniyet genel müdür yardımcısını, ABD büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Tabi bu temaslar, devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan'a bildirilmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü Erdoğan'dan aldığı talimatla, Amerikan büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış” demişti.